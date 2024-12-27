В Южной Корее отстранен об власти второй за месяц глава государства
Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за отстранение от властных полномочий исполняющего обязанности президента, премьер-министра Хан Док Су. Агентство Yonhap приводит заявление спикера Национальной ассамблеи, который отметил, что для импичмента требовалось простое большинство голосов — 151. Вместе с тем, за отстранение Су проголосовали 192 народных избранника.
Сам исполняющий обязанности главы государства уже выразил готовность подчиниться мнению парламента, и заявил, что уйдет, не дожидаясь решения Конституционного суда.
Одновременно 27 декабря стартовало судебное разбирательство о законности введения президентом Юн Сок Ёлем военного положения в ночь на 4 декабря. Ранее он не являлся по повесткам в следственный комитет, а также отказывался назначать своих юридических представителей в суде.
Парламент Республики Корея проголосовала за импичмент Юн Сок Ёля 14 декабря. Однако сам президент заявил, что не намерен покидать свой пост. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», у Конституционного суда есть 180 дней для вынесения вердикта с момента получения дела.
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