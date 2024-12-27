В Южной Корее отстранен об власти второй за месяц глава государства

Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за отстранение от властных полномочий исполняющего обязанности президента, премьер-министра Хан Док Су. Агентство Yonhap приводит заявление спикера Национальной ассамблеи, который отметил, что для импичмента требовалось простое большинство голосов — 151. Вместе с тем, за отстранение Су проголосовали 192 народных избранника.

Сам исполняющий обязанности главы государства уже выразил готовность подчиниться мнению парламента, и заявил, что уйдет, не дожидаясь решения Конституционного суда.