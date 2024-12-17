Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее

Начальник штаба армии Южной Кореи Пак Ан Су, который руководил введением военного положения 3 декабря, был арестован прокуратурой Южной Кореи. Об этом сообщил портал News1.

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По версии правоохранительных органов Южной Кореи, Пак Ан Су является ключевым исполнителем мятежа. Южнокорейское законодательство разделяет участников мятежа на лидеров, ключевых исполнителей и рядовых участков, причем первым двумя категориям может быть назначено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

По словам Пак Ан Су, он вплоть до обращения президента страны не знал, что планируется ввести военное положение, однако его назначили руководить введением и обеспечением военного положения, под указом с мерами стоит его имя.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее следствие планирует допросить 18 декабря отстранённого от должности главу государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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