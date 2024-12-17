Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее
Начальник штаба армии Южной Кореи Пак Ан Су, который руководил введением военного положения 3 декабря, был арестован прокуратурой Южной Кореи. Об этом сообщил портал News1.
По версии правоохранительных органов Южной Кореи, Пак Ан Су является ключевым исполнителем мятежа. Южнокорейское законодательство разделяет участников мятежа на лидеров, ключевых исполнителей и рядовых участков, причем первым двумя категориям может быть назначено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.
По словам Пак Ан Су, он вплоть до обращения президента страны не знал, что планируется ввести военное положение, однако его назначили руководить введением и обеспечением военного положения, под указом с мерами стоит его имя.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее следствие планирует допросить 18 декабря отстранённого от должности главу государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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