В Южной Корее не исключили, что Ким Чен Ын в коме

В Южной Корее не исключили, что лидер КНДР Ким Чен Ын на протяжении нескольких месяцев находится в коме. Это допустил Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, пишет New York Post.

«Я думаю, что он в коме, но он не умер», - заявил Чан Сон Мин.

По его мнению, все показанные в последнее время телезаписи появлений Ким Чен Ына на публике смонтированы.

Чан Сон Мин добавил, что сестре руководителя Северной Кореи – Ким Ё Чен – передана часть обязанностей лидера из-за вакуума власти.