В Южной Корее не исключили, что Ким Чен Ын в коме

В Южной Корее не исключили, что лидер КНДР Ким Чен Ын на протяжении нескольких месяцев находится в коме. Это допустил Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, пишет New York Post.

«Я думаю, что он в коме, но он не умер», - заявил Чан Сон Мин.

По его мнению, все показанные в последнее время телезаписи появлений Ким Чен Ына на публике смонтированы.

Чан Сон Мин добавил, что сестре руководителя Северной Кореи – Ким Ё Чен – передана часть обязанностей лидера из-за вакуума власти.

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В апреле 2020 года СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына, пишет «Газета.ру».

Ранее эксперты оценили возможность сестры Ким Чен Ына возглавить КНДР, сообщает телеканал "360". Политолог и гражданин Южной Кореи Владимир Тихонов (Пак Но Джа) считает, что сегодняшняя политическая система Северной Кореи очень устойчива, но очевидного преемника у действующего главы государства нет.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен Ын
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