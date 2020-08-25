В Южной Корее не исключили, что Ким Чен Ын в коме
В Южной Корее не исключили, что лидер КНДР Ким Чен Ын на протяжении нескольких месяцев находится в коме. Это допустил Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, пишет New York Post.
«Я думаю, что он в коме, но он не умер», - заявил Чан Сон Мин.
По его мнению, все показанные в последнее время телезаписи появлений Ким Чен Ына на публике смонтированы.
Чан Сон Мин добавил, что сестре руководителя Северной Кореи – Ким Ё Чен – передана часть обязанностей лидера из-за вакуума власти.
В апреле 2020 года СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына, пишет «Газета.ру».
Ранее эксперты оценили возможность сестры Ким Чен Ына возглавить КНДР, сообщает телеканал "360". Политолог и гражданин Южной Кореи Владимир Тихонов (Пак Но Джа) считает, что сегодняшняя политическая система Северной Кореи очень устойчива, но очевидного преемника у действующего главы государства нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru