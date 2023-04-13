В Южной Корее будут платить затворникам за возвращение в общество

Каждый месяц затворникам будут платить на жизненные нужды 650 тысяч вон (порядка $490). Правительство рассчитывает, что это побудит их пойти на учебу или устроиться на работу.

Людям помогут приобрести школьные и спортивные принадлежности и даже скорректировать внешность.

Согласно официальным данным, добровольную изоляцию выбрало около 3% населения Южной Кореи в возрасте от 19 до 39 лет. Многие из них имеют финансовые проблемы или воспитывались в неблагополучных семьях

В России не хватает законов для стимуляции рождаемости, заявила в беседе с «Радиоточкой НСН» депутат Госдумы Нина Останина.

