В Южной Корее будут платить затворникам за возвращение в общество
Власти Южной Кореи разработали программу, призванную помочь людям с высокой степенью социальной изоляции вернуться в общество, сообщает газета The Guardian.
Каждый месяц затворникам будут платить на жизненные нужды 650 тысяч вон (порядка $490). Правительство рассчитывает, что это побудит их пойти на учебу или устроиться на работу.
Людям помогут приобрести школьные и спортивные принадлежности и даже скорректировать внешность.
Согласно официальным данным, добровольную изоляцию выбрало около 3% населения Южной Кореи в возрасте от 19 до 39 лет. Многие из них имеют финансовые проблемы или воспитывались в неблагополучных семьях
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