В Узбекистане завершили работу участки для голосования на президентских выборах
В Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах. Начался подсчет голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Бахрома Кучкарова.
«Избирательные участки закрыты. Голосование закончено, члены участковых комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано», ─ сообщил Кучкаров.
Участки для голосования работали с 8.00 (6.00 мск). По данным Избиркома 17.00 (15.00 мск), в стране проголосовали 71,8% избирателей, или 14,258 миллиона человек.
Выборы признаны состоявшимися - явка превысила необходимые 33% уже к 11.00 (9.00 мск).
Предварительные итоги голосования огласят 25 октября.
Напомним, президентские выборы в Узбекистане проходят раз в пять лет. В 2016 году в стране состоялись внеочередные президентские выборы, в ходе которых победил занимавший на тот момент пост премьер-министра Шавкат Мирзиеев.
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