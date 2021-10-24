В Узбекистане завершили работу участки для голосования на президентских выборах

В Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах. Начался подсчет голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Бахрома Кучкарова.

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«Избирательные участки закрыты. Голосование закончено, члены участковых комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано», ─ сообщил Кучкаров.

Участки для голосования работали с 8.00 (6.00 мск). По данным Избиркома 17.00 (15.00 мск), в стране проголосовали 71,8% избирателей, или 14,258 миллиона человек.

Выборы признаны состоявшимися - явка превысила необходимые 33% уже к 11.00 (9.00 мск).

Предварительные итоги голосования огласят 25 октября.

Напомним, президентские выборы в Узбекистане проходят раз в пять лет. В 2016 году в стране состоялись внеочередные президентские выборы, в ходе которых победил занимавший на тот момент пост премьер-министра Шавкат Мирзиеев.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ПолитикаВыборыУзбекистанГолосование
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