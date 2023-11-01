В Узбекистане ввели штраф за ношение скрывающей лицо одежды

В сообщении говорится, поправки внесли в уголовный кодекс и кодекс об административной ответственности страны. Размер штрафа составит «от 15 до 30 базовых расчётных величин» - от 405 до 810 долларов США.

В ведомстве отметили, что в список исключений попала одежда, которая скрывает лицо в следствие медицинского диагноза или предписания, либо в связи с трудовой и служебной деятельностью.

Ранее министр образования Франции Габриель Атталь заявил, что с 1 сентября в школах страны будет запрещено ношение абайи, так как одежда ученика не должна указывать на его религию, сообщает RT.