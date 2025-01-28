В Узбекистане начала работу криптобиржа Binance

Резиденты Узбекистана могут осуществлять операции с крипто-активами через сервис криптобиржи Binance, сообщила пресс-служба компании Сoinpay, являющейся ее партнером в республике.

Купившая российские активы Binance криптобиржа CommEX сообщила о закрытии

На сайте компании уточняется, что «все этапы интеграции завершены», и пользователи теперь могут официально использовать решение, созданное криптобиржей Binance через платформу coinpay.uz/binance.

Отмечается, что сервис был запущен при поддержке Национального агентства перспективных проектов (НАПП).

Ранее, 20 января, стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $109 тысяч, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/binance
ТЕГИ:Криптовалюта

Горячие новости

Все новости

партнеры