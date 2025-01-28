В Узбекистане начала работу криптобиржа Binance

На сайте компании уточняется, что «все этапы интеграции завершены», и пользователи теперь могут официально использовать решение, созданное криптобиржей Binance через платформу coinpay.uz/binance.

Отмечается, что сервис был запущен при поддержке Национального агентства перспективных проектов (НАПП).

Ранее, 20 января, стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $109 тысяч, напоминает RT.

