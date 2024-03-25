Купившая российские активы Binance криптобиржа CommEX сообщила о закрытии
Криптовалютная биржа CommEX, купившая осенью 2023 года активы компании Binance, прекращает работу, сообщает РБК со ссылкой на представителей площадки.
Уточняется, что с 25 марта будут закрыты регистрация пользователей, перевод активов, прием депозитов, с 28-го числа CommEX перестанет открывать позиции на рынке фьючерсов.
Ранее криптовалютная биржа Binance полностью прекратила деятельность в России и продала бизнес в РФ компании CommEX. Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправили на платформу CommEX.
Уход биржи Binance не станет критичным для россиян, так как нишу быстро займут другие конкуренты, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов «Радиоточке НСН». Он отметил, что доля российской аудитории на Binance составляла 6%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru