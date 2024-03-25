Купившая российские активы Binance криптобиржа CommEX сообщила о закрытии

Криптовалютная биржа CommEX, купившая осенью 2023 года активы компании Binance, прекращает работу, сообщает РБК со ссылкой на представителей площадки.

Уточняется, что с 25 марта будут закрыты регистрация пользователей, перевод активов, прием депозитов, с 28-го числа CommEX перестанет открывать позиции на рынке фьючерсов.

«Binance и козырек»: Чем грозит россиянам отказ от национальной криптобиржи

Ранее криптовалютная биржа Binance полностью прекратила деятельность в России и продала бизнес в РФ компании CommEX. Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправили на платформу CommEX.

Уход биржи Binance не станет критичным для россиян, так как нишу быстро займут другие конкуренты, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов «Радиоточке НСН». Он отметил, что доля российской аудитории на Binance составляла 6%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КриптовалютаБиржа

Горячие новости

Все новости

партнеры