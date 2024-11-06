В Узбекистане каменный валун раздавил автомобиль и убил трех человек

В Узбекистане каменный валун раздавил автомобиль Chevrolet Cobalt. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.

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По данным ведомства, инцидент произошёл на 1137 км автотрассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области.

Уточняется, что в раздавленном валуном автомобиле находились три человека, все они погибли.

Ранее в ДТП погиб исполняющий обязанности главы Сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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