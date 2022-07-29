Испания подтвердила первую смерть от оспы обезьян

Минздрав Испании подтвердил первый в этой стране смертельный случай от заболевания оспой обезьян, сообщает ТАСС.

По данным агентства EFE, всего в Испании инфицировано 4,3 тыс. человек.

В середине июля в Роспотребнадзоре заявляли о риске заражения оспой обезьян в России.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что если не принять серьёзные меры, оспа обезьян может привести к большому количество жертв.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вирус
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