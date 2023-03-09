Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Чите

Взрыв газа произошел в жилом доме в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске

Хлопок зафиксировали в пятиэтажном доме в поселке Антипиха. В результате ЧП были разрушены два этажа здания, пишет РИА ФАН.

Региональное управление МВД подтвердило, что в Чите произошел взрыв бытового газа. По данным правоохранителей, пострадал один человек.

В конце февраля взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ульяновске, напоминает Ura.ru. Сообщалось о двоих пострадавших.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Взрыв ГазаЧита
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры