Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Чите
Взрыв газа произошел в жилом доме в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Хлопок зафиксировали в пятиэтажном доме в поселке Антипиха. В результате ЧП были разрушены два этажа здания, пишет РИА ФАН.
Региональное управление МВД подтвердило, что в Чите произошел взрыв бытового газа. По данным правоохранителей, пострадал один человек.
В конце февраля взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ульяновске, напоминает Ura.ru. Сообщалось о двоих пострадавших.
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