В украинском Минздраве не признали проблемы с вакциной AstraZeneca

«Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить», — сказал глава ведомства, подчеркнув, что препаратом от AstraZeneca привиты его родители.

Между тем, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила на брифинге, что организация рекомендует продолжать использовать препарат AstraZeneca для вакцинации населения, поскольку преимущества от его использования превышают возможные риски.

Ранее ряд европейских государств приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за развития тромбоза у привившихся.

