В украинском Минздраве не признали проблемы с вакциной AstraZeneca

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca «абсолютно безопасна», сообщил в эфире телеканала ICTV министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так он ответил на вопрос, может ли препарат нести угрозу жизни людей. Он аргументировал свой ответ заявлением Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риска образования тромбов.

Португалия и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

«Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить», — сказал глава ведомства, подчеркнув, что препаратом от AstraZeneca привиты его родители.

Между тем, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила на брифинге, что организация рекомендует продолжать использовать препарат AstraZeneca для вакцинации населения, поскольку преимущества от его использования превышают возможные риски.

Ранее ряд европейских государств приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за развития тромбоза у привившихся.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаУкраина
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