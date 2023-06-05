В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова

В ведомстве отметили, что в некоторых сообщениях говорится даже о якобы подготовке к захоронению в национальном центре «Украинский дом».

Отмечается, что все подобные новости о «смерти» Буданова являются «очередным информационным вбросом».

«После неудачной информационной кампании о якобы смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, среди населения вновь пытаются посеять панические настроения путём распространения подобного фейка», - заключили в центре.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара под Херсоном, сообщает «Свободная пресса».

