В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова

Украинский центр противодействия дезинформации в своём Telegram-канале заявил, что на Украине в СМИ расходится новость о гибели в результате ракетного удара руководителя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

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В ведомстве отметили, что в некоторых сообщениях говорится даже о якобы подготовке к захоронению в национальном центре «Украинский дом».

Отмечается, что все подобные новости о «смерти» Буданова являются «очередным информационным вбросом».

«После неудачной информационной кампании о якобы смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, среди населения вновь пытаются посеять панические настроения путём распространения подобного фейка», - заключили в центре.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара под Херсоном, сообщает «Свободная пресса».

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