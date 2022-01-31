В ЮАР у пациентки с ВИЧ-инфекцией обнаружили 21 мутацию коронавируса

Ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР обнаружили 21 мутацию коронавируса у ВИЧ-инфицированной женщины, которая была заражена патогеном в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Social Science Research Network (SSRN).

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По данным специалистов, 22-летняя пациентка в январе 2021 года сдала положительный тест на коронавирус, в сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна. Девушка заразилась бета-штаммом COVID-19, инфекция сохранялась в организме 9 месяцев и успела накопить более двух десятков мутаций, пишет РИА ФАН.

Ученые отмечают, что пациентка родилась с ВИЧ и из-за COVID-19 долгое время не получала необходимого лечения. После возобновления антиретровирусной терапии девушка вылечилась от коронавируса в течение 6-9 недель.

Как подчеркивают исследователи, этот случай стал еще одним доказательством того, что «тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2». Кроме того, подобные инфекции также могут привести к накоплению мутаций, уходящих от иммунного ответа, что может спровоцировать появление новых вариантов вируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВИЧЮАРКоронавирус
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