СМИ: Турция обсудит с НАТО инцидент с преследованием самолетов греческими ВС

Турция обратится в НАТО по ситуации с якобы использованием греческими Вооруженными силами комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом пишет Yeni Şafak, ссылаясь на источник в службе безопасности.

Американский сенатор назвал Турцию одной из главных мировых угроз

Ранее в Анкаре заявили, что греческая сторона преследовала ракетами С-300 турецкие самолеты, выполнявшие разведмиссию, напоминает Ura.ru. В Минобороны Греции опровергли эту информацию, обвинив Турцию в попытках «создать атмосферу, направленную против Греции».

Как сообщает Yeni Şafak, инцидент с турецкими самолетами будет обсуждаться на встречах с США и НАТО.

«В самолетах есть функция записи и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции», — указал собеседник газеты.

Как отметил источник, Греция преследовала самолеты страны НАТО, в то время как Турции не позволяют использовать вооружение российского производства, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыГрецияТурцияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры