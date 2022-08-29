СМИ: Турция обсудит с НАТО инцидент с преследованием самолетов греческими ВС

Ранее в Анкаре заявили, что греческая сторона преследовала ракетами С-300 турецкие самолеты, выполнявшие разведмиссию, напоминает Ura.ru. В Минобороны Греции опровергли эту информацию, обвинив Турцию в попытках «создать атмосферу, направленную против Греции».

Как сообщает Yeni Şafak, инцидент с турецкими самолетами будет обсуждаться на встречах с США и НАТО.

«В самолетах есть функция записи и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции», — указал собеседник газеты.

Как отметил источник, Греция преследовала самолеты страны НАТО, в то время как Турции не позволяют использовать вооружение российского производства, пишет RT.

