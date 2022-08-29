СМИ: Турция обсудит с НАТО инцидент с преследованием самолетов греческими ВС
Турция обратится в НАТО по ситуации с якобы использованием греческими Вооруженными силами комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом пишет Yeni Şafak, ссылаясь на источник в службе безопасности.
Ранее в Анкаре заявили, что греческая сторона преследовала ракетами С-300 турецкие самолеты, выполнявшие разведмиссию, напоминает Ura.ru. В Минобороны Греции опровергли эту информацию, обвинив Турцию в попытках «создать атмосферу, направленную против Греции».
Как сообщает Yeni Şafak, инцидент с турецкими самолетами будет обсуждаться на встречах с США и НАТО.
«В самолетах есть функция записи и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции», — указал собеседник газеты.
Как отметил источник, Греция преследовала самолеты страны НАТО, в то время как Турции не позволяют использовать вооружение российского производства, пишет RT.
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