«Только начало»: Эрдоган заявил о праве Турции «разобраться» с террористами в Сирии и Ираке

Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью, возникающие на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте. Он подчеркнул, что страна имеет полное право задерживать и наказывать террористов как у себя, так и за границей.

Эрдоган также подчеркнул, что воздушные удары по террористическим формированиям курдов в Сирии и Ираке, это «только начало». Он пообещал, что Турция начнёт трансграничную операцию в наиболее удобный для этого момент. При этом он призвал власти Сирии и Ирака не опасаться этих действия, пообещав обеспечить территориальную целостность этих государств.