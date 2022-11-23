«Только начало»: Эрдоган заявил о праве Турции «разобраться» с террористами в Сирии и Ираке
Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью, возникающие на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте. Он подчеркнул, что страна имеет полное право задерживать и наказывать террористов как у себя, так и за границей.
Эрдоган также подчеркнул, что воздушные удары по террористическим формированиям курдов в Сирии и Ираке, это «только начало». Он пообещал, что Турция начнёт трансграничную операцию в наиболее удобный для этого момент. При этом он призвал власти Сирии и Ирака не опасаться этих действия, пообещав обеспечить территориальную целостность этих государств.
Как уточнил Эрдоган, целью наземной операции станет «очистка от террористов» сирийских городов Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат. Там сейчас базируются формирования Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которых Анкара считает террористическими.
Ранее президент Турции предъявил претензии к России в том, что она не выполнила обязательства «по очистке» севера Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года. Политолог Алексей Малашенко объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», к чему может привести такое обвинение.
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