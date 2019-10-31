Пентагон обнародовал видео захвата главаря ИГ

По его словам, американский спецназ обнаружил аль-Багдади, прячущимся в тоннеле. Отмечается, что главарь террористов подорвал себя сам, вместе с ним погибли двое находившихся с ним детей.

О ликвидации аль-Багдади стало известно 27 октября. Уничтожение террориста было проведено в рамках операции вооруженных сил США на северо-востоке Сирии.



