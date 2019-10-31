Пентагон обнародовал видео захвата главаря ИГ

31 октября 201900:41

Минобороны США презентовала видео с деталями рейда по ликвидации главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео были показаны журналистам в ходе брифинга и, в частности, транслировались в эфире телеканала MSNBC. Видео комментировал командующего Центральным командованием ВС США генерала Кеннет Маккензи.

По его словам, американский спецназ обнаружил аль-Багдади, прячущимся в тоннеле. Отмечается, что главарь террористов подорвал себя сам, вместе с ним погибли двое находившихся с ним детей.

О ликвидации аль-Багдади стало известно 27 октября. Уничтожение террориста было проведено в рамках операции вооруженных сил США на северо-востоке Сирии.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ПентагонСшаБорьба С Терроризмом