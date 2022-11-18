В Турции заявили, что указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии

Сойлу рассказал, что в текущем году было предотвращено 18 совершенных террористами-смертниками взрывов.

«Наша борьба с терроризмом продолжается. Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен», - подчеркнул министр.

В сентябре в Мерсине произошло вооружение нападение на здание полиции. В результате один человек погиб, власти назвали произошедшее терактом.

В минувшее воскресенье взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, более 80 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Власти задержали подозреваемую в совершении теракта — гражданку Сирии, которая призналась в связях с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».

