В Турции заявили, что указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии

Указание о терактах в Мерсине и Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает телеканал A Haber.

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Сойлу рассказал, что в текущем году было предотвращено 18 совершенных террористами-смертниками взрывов.

«Наша борьба с терроризмом продолжается. Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен», - подчеркнул министр.

В сентябре в Мерсине произошло вооружение нападение на здание полиции. В результате один человек погиб, власти назвали произошедшее терактом.

В минувшее воскресенье взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, более 80 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Власти задержали подозреваемую в совершении теракта — гражданку Сирии, которая призналась в связях с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияТерактТурция
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