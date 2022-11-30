В Турции заявили, что США и НАТО поддерживают сирийских террористов

Партнеры Турции по Североатлантическому альянсу во главе с США должны перестать поддерживать сирийских террористов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

В Турции заявили о намерении продолжить операцию на севере Ирака и Сирии

В ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, состоявшейся в Бухаресте 30 ноября, дипломат заявил, что Анкара ожидает от своих союзников отказа от заявлений, представляющих террористов пострадавшей стороной.

Чавушоглу считает, что США пытаются помешать Турции проводить трансграничной военную операцию против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признала террористической организацией. Дипломат добавил, что ждет от союзников поддержки турецкой позиции.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыСирияНАТОСШАТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры