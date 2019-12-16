В Турции заявили, что смерть основателя «Белых касок» наступила из-за падения с высоты

О смерти Ле Мезюрье, который являлся поданным Великобритании, стало известно 11 ноября. Он был найден мертвым у своего дома в Стамбуле. Одной из версий случившегося было самоубийство. В частности, турецкое издание Sozcu сообщало, что британский армейский офицер в отставке последнее время принимал антидепрессанты.

Ле Мезюрье был главным организатором «Белых касок» в Турции в 2013 году. За это Лондон наградил его рыцарским орденом Британской империи. «Белые каски» действуют в неподконтрольных властям районах Сирии. Организацию неоднократно обвиняли в постановочных съёмках с целью обвинения правительства Сирии в ударах по мирным жителям, в том числе, с применением химического оружия.

