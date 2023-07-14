Bloomberg: НАТО испытывает серьезный кризис с закупками вооружений из-за поддержки Киева

Страны НАТО столкнулись с серьезным кризисом закупок вооружения из-за военной поддержки Киева. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.

По данным издания, США теперь вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам. При этом отмечается, что Европа оказалась в более сложном положении в области закупок вооружения.

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19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы блока опустошены и их необходимо восстановить в кратчайшие сроки. В ходе выступления на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине он отметил, что альянсу нужна «более мощная военная промышленность».

При этом в НАТО подчеркивают, что страны альянса выступают против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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