В Турции вводится комендантский час для молодежи

Власти Турции объявили о введении комендантского часа для людей младше 20 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно агентству, об этом в эфире телеканала TRT заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении турецкий лидер озвучил новые меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Помимо введения комендантского часа, в стране обязали граждан носить защитные маски с местах с массовым скоплением людей. Кроме того, введены ограничения на въезд и выезд машин в 30 городах и провинции Зонгулдак.

По последним данным Минздрава Турции, в стране выявлен 20 921 случай заражения коронавирусом, из них 425 закончились летальным исходом.

