В Турции вводится комендантский час для молодежи
Власти Турции объявили о введении комендантского часа для людей младше 20 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно агентству, об этом в эфире телеканала TRT заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении турецкий лидер озвучил новые меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Помимо введения комендантского часа, в стране обязали граждан носить защитные маски с местах с массовым скоплением людей. Кроме того, введены ограничения на въезд и выезд машин в 30 городах и провинции Зонгулдак.
По последним данным Минздрава Турции, в стране выявлен 20 921 случай заражения коронавирусом, из них 425 закончились летальным исходом.
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