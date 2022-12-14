В Турции введут налог на проживание в 2% для туристов

Налог на проживание размером 2% от стоимости услуг будут взимать с туристов в Турции с 1 января. Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган заявил, что Турция должна стать центром мира

«Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. <...> Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек», — отмечается в сообщении.

NTV указывает, что от сбора будут освобождены услуги по размещению студентов в общежитиях, хостелах и лагерях. Кроме того, налог на проживание не придется платить дипломатическому персоналу иностранных государств, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:НалогиТуристыТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры