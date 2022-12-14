В Турции введут налог на проживание в 2% для туристов

«Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. <...> Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек», — отмечается в сообщении.

NTV указывает, что от сбора будут освобождены услуги по размещению студентов в общежитиях, хостелах и лагерях. Кроме того, налог на проживание не придется платить дипломатическому персоналу иностранных государств, пишет RT.

