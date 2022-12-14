В Турции введут налог на проживание в 2% для туристов
Налог на проживание размером 2% от стоимости услуг будут взимать с туристов в Турции с 1 января. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. <...> Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек», — отмечается в сообщении.
NTV указывает, что от сбора будут освобождены услуги по размещению студентов в общежитиях, хостелах и лагерях. Кроме того, налог на проживание не придется платить дипломатическому персоналу иностранных государств, пишет RT.
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