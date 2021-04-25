В Турции временно закроют дипведомства США после признания геноцида армян

Посольство и консульства США в Турции объявили, что будут закрыты 26 и 27 апреля в качестве «меры предосторожности» из-за возможных протестов на фоне признания американским президентом геноцида армян, сообщает РИА Новости.

В Турции прокомментировали заявление Байдена о геноциде армян

«В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля», - говорится в сообщении дипведомств.

Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Этот шаг раскритиковали в Анкаре. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что чтит память погибших армян, при этом отметив, что «попытки использовать события 1915 года в качестве политического орудия не принесут пользы».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ГеноцидТурцияСША
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