В Турции временно закроют дипведомства США после признания геноцида армян

«В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля», - говорится в сообщении дипведомств.

Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Этот шаг раскритиковали в Анкаре. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что чтит память погибших армян, при этом отметив, что «попытки использовать события 1915 года в качестве политического орудия не принесут пользы».

