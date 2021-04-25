В Турции прокомментировали заявление Байдена о геноциде армян
Заявление американского президента Джо Байдена о геноциде армян раскритиковали в Анкаре, сообщает РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что чтит память погибших армян, при этом отметив, что «попытки использовать события 1915 года в качестве политического орудия не принесут пользы». Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция не признает заявление американского лидера. «Мы полностью отвергаем это заявление», — сообщил он.
По данным внешнеполитического ведомства, слова Байдена подрывают доверие и дружбу между Турцией и США.
Ранее президент Армении Армен Саркисян сообщил, что заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян - смелый шаг.
Напомним, глава Белого дома Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 828 / сут.
Умерли
108 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 254 / сут.
- Вильфанд назвал регионы, в которых ожидается аномальное тепло
- В Турции прокомментировали заявление Байдена о геноциде армян
- Следующая встреча Путина и Лукашенко состоится летом
- В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на проезжую часть
- Ректор вуза в Дагестане стал фигурантом дела за трудоустройство «мертвых душ»
- Греция облегчила правила въезда для российских граждан
- При взрыве в больнице Багдада погиб 21 человек
- Президент Армении прокомментировал признание Байденом геноцида армян
- В Пензенской области 18 детей получили отравление в бассейне
- Лукашенко раскрыл план заговорщиков о введении в Минск войск НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru