В Турции прокомментировали заявление Байдена о геноциде армян

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что чтит память погибших армян, при этом отметив, что «попытки использовать события 1915 года в качестве политического орудия не принесут пользы». Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция не признает заявление американского лидера. «Мы полностью отвергаем это заявление», — сообщил он.

По данным внешнеполитического ведомства, слова Байдена подрывают доверие и дружбу между Турцией и США.

Ранее президент Армении Армен Саркисян сообщил, что заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян - смелый шаг.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.

