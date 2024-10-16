В Турции три здания частично обрушились из-за землетрясения
Три здания частично обрушились в Турции после землетрясения. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети Х.
По данным турецких властей, в Малатье произошли подземные толчки магнитудой 5,9. Управление республики по ЧС (AFAD) и соответствующие структуры изучают ситуацию в шести провинциях.
«Частичное обрушение произошло в общей сложности в трех зданиях. По одному инциденту в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге. Жертв или потерь имущества нет», — подчеркнул Ерликая.
AFAD подтвердило отсутствие жертв и разрушений, власти затронутых землетрясением провинций так же сообщили об отсутствии чрезвычайной ситуации.
Ранее стало известно, что на востоке Турции зафиксировали мощное землетрясение с эпицентром к востоку от города Малатья, пишет RT. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составляла 6,1.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции три здания частично обрушились из-за землетрясения
- Сборную Англии по футболу возглавит Томас Тухель
- В Москве в автомобиле каршеринга нашли экзотическую змею
- ВЦИОМ: За полный запрет квадробинга выступает 35% россиян
- СМИ: Российский турист был ранен во время уличной стрельбы в Турции
- СМИ: Аферисты похитили 23 млн рублей у 94-летнего Героя России Коновалова
- Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали на востоке Турции
- СМИ: Дочь Клинта Иствуда задержали после драки с мужем
- В Госдуме предложили ужесточить наказание за экономические преступления на время СВО
- В Самарской области женщину задержали за поджог вышки сотовой связи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru