В Турции три здания частично обрушились из-за землетрясения

Три здания частично обрушились в Турции после землетрясения. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети Х.

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали на востоке Турции

По данным турецких властей, в Малатье произошли подземные толчки магнитудой 5,9. Управление республики по ЧС (AFAD) и соответствующие структуры изучают ситуацию в шести провинциях.

«Частичное обрушение произошло в общей сложности в трех зданиях. По одному инциденту в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге. Жертв или потерь имущества нет», — подчеркнул Ерликая.

AFAD подтвердило отсутствие жертв и разрушений, власти затронутых землетрясением провинций так же сообщили об отсутствии чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что на востоке Турции зафиксировали мощное землетрясение с эпицентром к востоку от города Малатья, пишет RT. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составляла 6,1.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры