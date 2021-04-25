Президент Армении прокомментировал признание Байденом геноцида армян

Президент Армении Армен Саркисян считает, что заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян - смелый шаг, сказано в сообщении администрации главы государства в Facebook.

В центре Бейрута прошел митинг в память о геноциде армян

«Это важно для армянского народа и для всех тех людей во всем мире, кто стремится к справедливости. Он открывает новые перспективы для армяно-американских отношений», - отмечается в заявлении армянской стороны. Саркисян подчеркнул, что в результате этого шага «мир становится лучше».

Напомним, глава Белого дома Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.

24 апреля в центре Бейрута прошел митинг с зажжением свечей, приуроченный к 106-й годовщине геноцида армян. На митинг вышли члены армянской диаспоры, ассирийцы, сиро-яковиты и другие жители столицы Ливана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГеноцидСШААрмения
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