В Турции при жертвоприношениях пострадали 16 тысяч человек

По его словам, причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы. Пострадавшие обратились к медикам. В Анкаре ранения получили 1274 человека, в Стамбуле - 840 граждан, в Измире – 416.

Ранее под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

