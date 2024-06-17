В Турции при жертвоприношениях пострадали 16 тысяч человек
17 июня 202405:17
В Турции около 16 тысяч человек получили порезы во время жертвоприношений в рамках праздника Курбан-байрам, сообщил в соцсети Х глава Минздрава Фахреттин Коджа.
По его словам, причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы. Пострадавшие обратились к медикам. В Анкаре ранения получили 1274 человека, в Стамбуле - 840 граждан, в Измире – 416.
Ранее под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru