В Турции при жертвоприношениях пострадали 16 тысяч человек

В Турции около 16 тысяч человек получили порезы во время жертвоприношений в рамках праздника Курбан-байрам, сообщил в соцсети Х глава Минздрава Фахреттин Коджа.

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По его словам, причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы. Пострадавшие обратились к медикам. В Анкаре ранения получили 1274 человека, в Стамбуле - 840 граждан, в Измире – 416.

Ранее под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:РелигияКурбан-байрамМусульманеТурция

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