СМИ: Полиция Швеции разрешила сжечь Коран у мечети в Курбан-байрам
Полиция Швеции разрешила провести у главной мечети в Стокгольме протестную акцию, организатор которой планирует сжечь Коран, передаёт Agence France-Presse.
В сообщении агентства уточняется, что акцию планируется провести в начале мусульманского трёхдневного праздника Курбан-байрам.
Ранее, участники правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана организовали публичное сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже шведская полиция отказалась выдавать разрешение на очередную подобную акцию, назвав данный акт серьёзным нарушением национальной безопасности королевства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru