СМИ: Полиция Швеции разрешила сжечь Коран у мечети в Курбан-байрам

Полиция Швеции разрешила провести у главной мечети в Стокгольме протестную акцию, организатор которой планирует сжечь Коран, передаёт Agence France-Presse.

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В сообщении агентства уточняется, что акцию планируется провести в начале мусульманского трёхдневного праздника Курбан-байрам.

Ранее, участники правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана организовали публичное сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже шведская полиция отказалась выдавать разрешение на очередную подобную акцию, назвав данный акт серьёзным нарушением национальной безопасности королевства.

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