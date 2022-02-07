В Турции предрекли «смерть» НАТО из-за расширения на восток
Расширение НАТО на восток — угроза для альянса, которая приведет к «смерти» объединения, считает генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек.
«Там яма, пропасть для НАТО. Визиты [президента РФ Владимира] Путина в Китай и Турцию – это своего рода "могила" для НАТО, поэтому он исторически важен», — заявил политик в интервью РИА Новости.
Как отметил генсек Vatan, поездки российского лидера в Пекин и Анкару символизируют дорожную карту мира, нацеленную на мир и взаимопонимание, пишут Известия.
Перинчек считает, что расширение Североатлантического альянса угрожает России, Турции, Ирану, и Китаю: только эти страны смогут остановить продвижение НАТО на восток, отмечает Газета.ру.
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