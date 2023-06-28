В Турции осудили сожжение Корана у посольства страны в Стокгольме

Об этом министр написал на своей странице в Twitter. Он осудил акцию с сожжением Корана в столице Швеции.

По словам Фидана, это подлый поступок, который намеренно был совершен в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Если не реагировать на такие действия, это означает быть соучастником преступления», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.

Ранее полиция Швеции разрешила сжечь Коран у мечети в Курбан-байрам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

