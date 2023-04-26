В Турции опровергли сообщения об инфаркте у Эрдогана

С опровержением выступил Центр по борьбе с дезинформацией администрации главы государства.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», - говорится в сообщении на странице учреждения в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Слухи о проблемах со здоровьем президента Турции появились после того, как он почувствовал себя плохо во время интервью местным телеканалам. Эрдоган объяснил недомогание заражением желудочным гриппом.

Вечером 26 апреля турецкое телевидение заявило, что президент примет участие в мероприятиях четверга онлайн. Глава государства не сможет лично присутствовать на церемонии открытия АЭС «Аккую», отмечает «Радиоточка НСН».

