В Турции опровергли сообщения об инфаркте у Эрдогана
В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не подтвердили сообщения о том, что политик перенес инфаркт.
С опровержением выступил Центр по борьбе с дезинформацией администрации главы государства.
«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», - говорится в сообщении на странице учреждения в Twitter (заблокирован на территории РФ).
Слухи о проблемах со здоровьем президента Турции появились после того, как он почувствовал себя плохо во время интервью местным телеканалам. Эрдоган объяснил недомогание заражением желудочным гриппом.
Вечером 26 апреля турецкое телевидение заявило, что президент примет участие в мероприятиях четверга онлайн. Глава государства не сможет лично присутствовать на церемонии открытия АЭС «Аккую», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- В Турции опровергли сообщения об инфаркте у Эрдогана
- В Британии призвали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева
- Песков пообещал Польше ответ на изъятие денег посольства РФ
- СМИ: Эрдоган не сможет лично присутствовать на мероприятиях в четверг
- Посол Антонов опроверг слухи об «изоляции» Лаврова в США
- В Госдуме призвали выселить представителей Польши из всех помещений в России
- Телеведущий Карлсон заявил об «отличной пенсии» после ухода с Fox News
- СМИ: Словения тайно передала Украине партию бронетранспортеров
- Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru