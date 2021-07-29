В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей в Анталье и Мармарисе
Эвакуации отелей в турецких Анталье и Мармарисе из-за лесных пожаров не проводится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра.
Как отметил Чорабатыр, пожар в провинции Анталья взят под контроль, ожидается, что к завтрашнему дню обстановка стабилизируется.
«Туристы продолжают отдыхать в отелях, об эвакуации речи не идет. В Мармарисе тоже в туристических районах туристы продолжают находиться в отелях», — сообщил глава федерации.
Также Чорабатыр добавил, что эвакуация туристов не проводится и из отелей Бодрума.
Ранее сообщалось, что власти Мармариса начали эвакуацию туристов, напоминает Ura.ru. Кроме того, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал, что один из отелей в Бодруме эвакуируют из-за угрозы для отдыхающих, сообщает телеканал «360».
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