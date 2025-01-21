В Турции объявили траур в связи с пожаром в отеле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в республике 22 января национальный траур из-за пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая.
В своём обращении к нации он заявил, что в память о погибших в среду «до заката солнца будет приспущен флаг страны».
Турецкий лидер также подчеркнул, что все виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.
Пожар в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу произошёл ночью 21 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в результате происшествия погибли 66 человек, ещё 51 пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции объявили траур в связи с пожаром в отеле
- «Художественный» представит премьеру картины «Снег в моем дворе» Бакурадзе
- Трюдо пригрозил Трампу ответными импортными пошлинами на товары из США
- Фицо выступил против членства Украины в НАТО
- Мирный житель получил ранение в Грайворонском округе Белгородской области
- В Литве гражданина России задержали по подозрению в обходе санкций
- Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область
- Горевшую после двух атак дронов нефтебазу в Воронежской области потушили
- Курская чиновница ответила на критику Хинштейна из-за отпуска в Индии
- Число победителей премии «Большая книга» сократили до двух
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru