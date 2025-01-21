В Турции объявили траур в связи с пожаром в отеле

В своём обращении к нации он заявил, что в память о погибших в среду «до заката солнца будет приспущен флаг страны».

Турецкий лидер также подчеркнул, что все виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.

Пожар в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу произошёл ночью 21 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в результате происшествия погибли 66 человек, ещё 51 пострадал.

