В Турции обрушился четырехэтажный жилой дом

В июне 2024 года в Стамбуле также произошло обрушение четырехэтажного жилого дома. Тогда из-под завалов были извлечены двое пострадавших, их состояние не вызывало опасений.

В мае 2019 года в Стамбуле произошло обрушение жилого дома, в результате которого пострадали семь человек. На первом этаже дома проводились работы, а на верхних этажах проживали люди. Спасатели смогли извлечь семь человек, жертв не было, передает «Радиоточка НСН».

