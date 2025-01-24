В Турции обрушился четырехэтажный жилой дом
Четырехэтажный жилой дом обрушился в турецком городе Селчук, расположенном в провинции Конья. Видео с момента происшествия появилось в местных СМИ, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером. На месте работают экстренные службы, пытаясь извлечь людей из-под завалов. На данный момент информации о погибших нет, но известно, что несколько человек остаются под обломками. Причины обрушения здания пока устанавливаются.
В июне 2024 года в Стамбуле также произошло обрушение четырехэтажного жилого дома. Тогда из-под завалов были извлечены двое пострадавших, их состояние не вызывало опасений.
В мае 2019 года в Стамбуле произошло обрушение жилого дома, в результате которого пострадали семь человек. На первом этаже дома проводились работы, а на верхних этажах проживали люди. Спасатели смогли извлечь семь человек, жертв не было, передает «Радиоточка НСН».
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