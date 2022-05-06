В Турции назвали Зеленского «неблагодарным типом» после претензий из-за российских туристов
Читатели турецкой газеты En Son Haber возмутились из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского о россиянах в Турции.
Ранее Зеленский заявил в интервью греческому общественному телевидению ERT , что нежелание Анкары отказаться от туристов из России — глупое и недопустимое, и такую позицию невозможно сочетать с дружбой с Киевом.
«У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто», — написал один из читателей.
Другие комментаторы En Son Haber задались вопросом, почему украинский президент не злится на Европу, так как она «стала получать в два раза больше» российского газа. Также турецкие читатели обвинили Зеленского в том, что он «не знает, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей», и назвали главу государства «неблагодарным типом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Россия снизит пошлину на экспорт пшеницы до 114,3 доллара за тонну
- Лукашенко пообещал защищать запад Украины от Польши
- В Польше отменят режим эпидемии
- Приложения НТВ начали удалять из магазинов App Store по всему миру
- Спасатели эвакуировали 50 туристов, заблокированных на Кубани из-за подъема реки
- Украинский посол отказался извиняться за оскорбления в адрес Шольца
- В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8%
- «Бессмертный полк» пройдет в 88 странах
- Конституционный суд Молдавии не стал приостанавливать запрет на георгиевскую ленту
- Умер фантаст Сергей Дяченко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru