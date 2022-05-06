В Турции назвали Зеленского «неблагодарным типом» после претензий из-за российских туристов

Ранее Зеленский заявил в интервью греческому общественному телевидению ERT , что нежелание Анкары отказаться от туристов из России — глупое и недопустимое, и такую позицию невозможно сочетать с дружбой с Киевом.

«У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто», — написал один из читателей.

Другие комментаторы En Son Haber задались вопросом, почему украинский президент не злится на Европу, так как она «стала получать в два раза больше» российского газа. Также турецкие читатели обвинили Зеленского в том, что он «не знает, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей», и назвали главу государства «неблагодарным типом».

