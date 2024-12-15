В Турции нашли предполагаемую гробницу Николая Чудотворца
В Турции археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая Чудотворца, сообщает РИА Новости.
Ученые заявили, что такая находка ставит под сомнение существовавшую до этого информацию о местонахождении реликвий святого в Италии.
Раскопки, проводимые в Демре, продолжались с 1989 года. В ходе исследования была найдена постройка, которая прилегала к храму, посвященному Николаю Чудотворцу. Там ученые обнаружили нишу глубиной примерно в два метра, которую, предположительно, можно назвать могилой святого.
Археологам удалось расколоть оригинальный фундамент церкви и с помощью современного оборудования обнаружить помещение площадью 80 км. м. На одной из фресок, найденных там, было изображение Иисуса. Предполагается, что это может подтверждать, что гробница Николая Чудотворца находится там.
Ученые также полагают, что под землей может скрываться еще 1,5-2 метра саркофага. Его размеры позволяют предположить, что конструкция похожа на другие гробницы, обнаруженные в этом районе. Поэтому в ближайшее время специалисты собираются тщательно исследовать находку для того, чтобы определить ее возраст и понять ее историческую значимость.
Однако предполагаемая гробница остается непроходимой из-за закрывающей ее каменной плиты. Археологи отмечают, что ее нельзя разрушить, иначе стены могут упасть. Пока специалисты смогли открыть только верхнюю часть усыпальницы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Турции археологи нашли редкий медальон с изображением царя Соломона.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции нашли предполагаемую гробницу Николая Чудотворца
- Военкор Поддубный сообщил о ликвидации майора ВСУ Дупешко
- Юрист: Мошенники могут оформить микрозайм с помощью СНИЛС потерпевших
- СМИ: В Грозном сбили несколько беспилотников ВСУ
- Минобороны: Над территорией РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА
- СМИ: Украина отложила договор по полезным ископаемым с США до инаугурации Трампа
- СМИ: Правительство Украины продает активы страны западным фондам
- Оппозиция Сирии: Москве дан шанс пересмотреть отношения с Дамаском
- Минпромторг: Производители готовы наращивать выпуск физраствора
- В Сургуте мигранты избили двух детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru