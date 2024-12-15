В Турции нашли предполагаемую гробницу Николая Чудотворца

В Турции археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая Чудотворца, сообщает РИА Новости.

Ученые заявили, что такая находка ставит под сомнение существовавшую до этого информацию о местонахождении реликвий святого в Италии.

Раскопки, проводимые в Демре, продолжались с 1989 года. В ходе исследования была найдена постройка, которая прилегала к храму, посвященному Николаю Чудотворцу. Там ученые обнаружили нишу глубиной примерно в два метра, которую, предположительно, можно назвать могилой святого.

Археологам удалось расколоть оригинальный фундамент церкви и с помощью современного оборудования обнаружить помещение площадью 80 км. м. На одной из фресок, найденных там, было изображение Иисуса. Предполагается, что это может подтверждать, что гробница Николая Чудотворца находится там.