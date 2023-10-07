В тюрьме Эквадора погибли шесть заключенных, арестованных по делу Вильявисенсио

Столкновения произошли в тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, погибли не менее шести заключенных. Об этом сообщила служба по вопросам, касающимся арестантов.

«6 октября в центре лишения свободы для мужчин №1 в Гуаясе произошел инцидент. Шесть человек погибли», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.