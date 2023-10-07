В тюрьме Эквадора погибли шесть заключенных, арестованных по делу Вильявисенсио

Столкновения произошли в тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, погибли не менее шести заключенных. Об этом сообщила служба по вопросам, касающимся арестантов.

«6 октября в центре лишения свободы для мужчин №1 в Гуаясе произошел инцидент. Шесть человек погибли», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

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Число раненых не уточняется. Ведется расследование причин происшествия.

Как позже сообщил телеканал Ecuavisa, убитые заключенные — арестованные по делу об убийстве кандидата на пост президента Эквадора Фернандо Вильявисенсио.

После ЧП в тюрьме президент Эквадора Гильермо Лассо прервал свою поездку за границу и созвал заседание представителей силовых ведомств.

Фернандо Вильявисенсио был убит в августе в Кито после предвыборной встречи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Одного из подозреваемых в убийстве смертельно ранили, еще шестерых задержали.

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ФОТО: РИА Новости / Эдуард Песов
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