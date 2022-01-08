В Туркмении потушат газовый кратер «Врата ада»

Как отметил глава Туркмении, идущее из-под земли топливо негативно влияет на здоровье граждан и экологическую обстановку. Кроме того, «Врата ада» расходуют природный газ, который мог бы пойти на экспорт. Бердымухамедов поручил вице-премьеру Туркменистана Шахыму Абдрахманову найти способ, как потушить кратер, а в случае необходимости привлечь ученых.

Кратер Дарваза образовался в 1971 году на месте скопления подземного газа. Власти решили поджечь его, чтобы выходящее наружу топливо не отравляло людей и животных; ожидалось, что огонь погаснет через несколько дней, однако «Врата ада» продолжают гореть до сих пор.

