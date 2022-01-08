В Туркмении потушат газовый кратер «Врата ада»

Горящий газовый кратер Дарваза в Дашогузской области Туркменистана, в народе именуемый «Врата ада», будет потушен. Соответствующее поручение дал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания правительства, сообщает Turkmenportal.

«Утащили газ»: Кто виноват в европейском газовом кризисе 2021 года

Как отметил глава Туркмении, идущее из-под земли топливо негативно влияет на здоровье граждан и экологическую обстановку. Кроме того, «Врата ада» расходуют природный газ, который мог бы пойти на экспорт. Бердымухамедов поручил вице-премьеру Туркменистана Шахыму Абдрахманову найти способ, как потушить кратер, а в случае необходимости привлечь ученых.

Кратер Дарваза образовался в 1971 году на месте скопления подземного газа. Власти решили поджечь его, чтобы выходящее наружу топливо не отравляло людей и животных; ожидалось, что огонь погаснет через несколько дней, однако «Врата ада» продолжают гореть до сих пор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазТуркмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры