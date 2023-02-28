В турецкой провинции Измир произошло землетрясение

В провинции Измир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает агентство Anadolu.

Эксперт связала подземные толчки у берегов Крыма с землетрясениями в Турции

Подземные толчки были зарегистрированы в Измирском заливе, примерно в 5 км от города Фоча. Пока не поступала информация о погибших.

Ранее в турецкой Малатье из-под завалов извлекли 32 выживших при землетрясении.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЗемлетрясениеТурция
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