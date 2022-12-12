В турецкой провинции Анталья произошло крупнейшее за 50 лет наводнение
Крупнейшее за последние 50 лет наводнение произошло в турецкой курортной провинции Анталья из-за дождей, паводком смыло машины и разрушило мосты. Об этом сообщает газета Star.
Отмечается, что ливень и гроза в районе Кумлуджа начались накануне и усилились в ночь на понедельник. Из-за стихии ручей Гавур, проходящий через районный центр, переполнился, улицы были затоплены. Местных жителей просили не покидать дома и не выходить на улицу.
По словам мэра Кумлуджи Мустафы Келеоглу, из-за сильного дождя городские власти приведены в состояние высокой готовности.
«Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили. Хотя мы приложили усилия, мы не смогли справиться», — отметил Келеоглу.
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