В турецкой провинции Анталья произошло крупнейшее за 50 лет наводнение

Крупнейшее за последние 50 лет наводнение произошло в турецкой курортной провинции Анталья из-за дождей, паводком смыло машины и разрушило мосты. Об этом сообщает газета Star.

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Отмечается, что ливень и гроза в районе Кумлуджа начались накануне и усилились в ночь на понедельник. Из-за стихии ручей Гавур, проходящий через районный центр, переполнился, улицы были затоплены. Местных жителей просили не покидать дома и не выходить на улицу.

По словам мэра Кумлуджи Мустафы Келеоглу, из-за сильного дождя городские власти приведены в состояние высокой готовности.

«Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили. Хотя мы приложили усилия, мы не смогли справиться», — отметил Келеоглу.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:НаводнениеТурция
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