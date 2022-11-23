В ЦРУ заявили о планах вербовать недовольных спецоперацией россиян

Как отметил Марлоу, выступая в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона, ЦРУ «открыто к сотрудничеству», пишет RT.

«Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого [спецоперации] отвращение, как и мы», — заявил замглавы спецслужбы.

Ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что ЦРУ превратилось в глобальную террористическую организацию, а акции спецслужбы основаны на насилии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

