В ЦРУ заявили о планах вербовать недовольных спецоперацией россиян
Центральное разведывательное управление США планирует вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
Как отметил Марлоу, выступая в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона, ЦРУ «открыто к сотрудничеству», пишет RT.
«Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого [спецоперации] отвращение, как и мы», — заявил замглавы спецслужбы.
Ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что ЦРУ превратилось в глобальную террористическую организацию, а акции спецслужбы основаны на насилии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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