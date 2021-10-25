В ЦИК России рассказали о выборах президента Узбекистана

По его словам, всего удалось посетить более 80 участков. «Каких-либо нарушений на выборах президента представители избирательной системы России не выявили как по линии ШОС, так и по линии СНГ», — сказал Лопатин.

Он отметил, что по утверждениям узбекской стороны, около 21 тыс. медицинских работников обеспечивали проверку температуры людей, которые приходили на избирательные участки.

Как сообщалось, в Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах, начался подсчет голосов. Предварительные итоги голосования огласят 25 октября.

