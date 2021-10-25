В ЦИК России рассказали о выборах президента Узбекистана
Присутствующий на выборах президента Узбекистана в качестве наблюдателя член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин сообщил о прошедшем голосовании, сообщает RT.
По его словам, всего удалось посетить более 80 участков. «Каких-либо нарушений на выборах президента представители избирательной системы России не выявили как по линии ШОС, так и по линии СНГ», — сказал Лопатин.
Он отметил, что по утверждениям узбекской стороны, около 21 тыс. медицинских работников обеспечивали проверку температуры людей, которые приходили на избирательные участки.
Как сообщалось, в Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах, начался подсчет голосов. Предварительные итоги голосования огласят 25 октября.
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