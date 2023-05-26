В Косово произошли столкновения между косовским спецназом и сербами
Столкновения между косовским спецназом и сотрудниками органов самоуправления общин, в которых преобладает сербское население, произошли на севере Косово.
Как сообщает телеканал РТС, в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке прерваны занятия в школах, звучат сирены, к зданиям местных администраций выдвинулись колонны полицейских бронемашин.
Кроме того, на дороге в Лепосавич местные жители возводят баррикады, а общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты.
Президент Сербии Александр Вучич привел армию в максимальную готовность из-за ситуации в Косове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru