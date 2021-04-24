В центре Бейрута прошел митинг в память о геноциде армян
В центре Бейрута прошел митинг с зажжением свечей, приуроченный к 106-й годовщине геноцида армян. Об этом сообщает РИА Новости.
На митинг вышли члены армянской диаспоры, ассирийцы, сиро-яковиты и другие жители столицы Ливана. Независимый ливанский депутат, представительница армянской общины, Пола Яукубян заявила, что мероприятие посвящено не только погибшим армянам, но и другим жертвам Османской империи: ассирийцам, грекам, халдеям, курдам и арабам.
Якубян напомнила, что после прекращения существования империи жертвам геноцида не были предоставлены ни компенсации, ни извинения.
Историки установили, что в 1915 году в Османской империи были уничтожены более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признали 23 страны, Европарламент и Всемирным советом церквей. Россия поддержала это решение в 1995 году, введя соответствующее постановление.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Киев выступил против участия ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу
- В США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
- Словакия намерена опубликовать договор о покупке «Спутник V» без согласия РФ
- США направили бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск при выводе
- В Карачаево-Черкесии пять человек пострадали в ДТП
- Руководство YouTube рассказало о причинах блокировки роликов канала RT
- Мексика намерена разливать и упаковывать вакцину «Спутник V»
- Кабмин Германии не прокомментировал предложение РФ по Донбассу
- Interactive Brokers прекратила сотрудничество с российскими инвесткомпаниями
- Путин подписал указ о недружественных иностранных государствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru