В центре Бейрута прошел митинг в память о геноциде армян

На митинг вышли члены армянской диаспоры, ассирийцы, сиро-яковиты и другие жители столицы Ливана. Независимый ливанский депутат, представительница армянской общины, Пола Яукубян заявила, что мероприятие посвящено не только погибшим армянам, но и другим жертвам Османской империи: ассирийцам, грекам, халдеям, курдам и арабам.

Якубян напомнила, что после прекращения существования империи жертвам геноцида не были предоставлены ни компенсации, ни извинения.



Историки установили, что в 1915 году в Османской империи были уничтожены более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признали 23 страны, Европарламент и Всемирным советом церквей. Россия поддержала это решение в 1995 году, введя соответствующее постановление.

