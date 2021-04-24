В центре Бейрута прошел митинг в память о геноциде армян

В центре Бейрута прошел митинг с зажжением свечей, приуроченный к 106-й годовщине геноцида армян. Об этом сообщает РИА Новости.

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На митинг вышли члены армянской диаспоры, ассирийцы, сиро-яковиты и другие жители столицы Ливана. Независимый ливанский депутат, представительница армянской общины, Пола Яукубян заявила, что мероприятие посвящено не только погибшим армянам, но и другим жертвам Османской империи: ассирийцам, грекам, халдеям, курдам и арабам.

Якубян напомнила, что после прекращения существования империи жертвам геноцида не были предоставлены ни компенсации, ни извинения.

Историки установили, что в 1915 году в Османской империи были уничтожены более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признали 23 страны, Европарламент и Всемирным советом церквей. Россия поддержала это решение в 1995 году, введя соответствующее постановление.

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ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц
ТЕГИ:Бейрут АрменияГеноцид
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