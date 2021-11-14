В центр Нью-Йорка доставили главную рождественскую ель
В Нью-Йорк доставили главную рождественскую ель, передает CNN.
На доставку 24-метрового дерева весом 12 тонн ушло два дня. Грузовик с елью сопровождали автомобили сотрудников правоохранительных органов. Рождественское дерево установили на площади у Рокфеллер-центра на Манхэттене.
В ближайшее время его нарядят в гирлянды с более чем 50 тысяч разноцветных лампочек, а на его верхушку установят звезду весом 408 килограммов, покрытую 3 миллионами кристаллов Swarovski. Церемония зажжения огней состоится 1 декабря.
Ранее руководитель экологического проекта Zeero Дмитрий Артамонов заявил, что срубать столетние деревья ради двухнедельных новогодних каникул «не совсем правильно».
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