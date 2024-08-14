В тройке богатейших людей мира только американцы

Марк Цукерберг сместил с третьего места владельца французского производителя предметов роскоши LVMH Бернара Арно. По новым подсчетам рейтинга, состояние Цукерберга сейчас составляет $188 миллиардов, в то время, как у Арно только $185 миллиардов.

Второе место занимает основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с доходом в $193 миллиарда.

Самый богатый человек - Илон Маск. Его состояние, согласно рейтингу, оценивается в $235 миллиардов.

Ранее стало известно, что состояние Маска за полгода сократилось на $30 миллиардов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

