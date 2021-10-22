В Торонто полицейских лишат зарплаты за отказ от вакцинации

Отмечается, что все невакцинированные полицейские будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Также подчеркивается, что для таких сотрудников не будет возможности продвигаться по карьерной лестнице в полиции.

В настоящее время 94% полицейских Торонто прошли полную вакцинацию, 97% получили как минимум первую дозу.

