В Торонто полицейских лишат зарплаты за отказ от вакцинации

Сотрудников полиции столицы Канады лишат зарплаты в случае, если они не пройдут вакцинацию от коронавируса до 30 ноября текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

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Отмечается, что все невакцинированные полицейские будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Также подчеркивается, что для таких сотрудников не будет возможности продвигаться по карьерной лестнице в полиции.

В настоящее время 94% полицейских Торонто прошли полную вакцинацию, 97% получили как минимум первую дозу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вакцина
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