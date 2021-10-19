ВОЗ: Число случаев заражения COVID в мире сократилось за неделю на 4%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о сокращении числа случаев заражения коронавирусом в мире на 4% за минувшие семь дней, передает ТАСС.

По данным организации, всего за прошедшую неделю заразились более 2,7 млн человек, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом также снизилось на 2% и составило 46 тысяч.

Согласно информации ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 240,9 млн случаев заражения и 4,9 млн смертей.

