ВОЗ: Число случаев заражения COVID в мире сократилось за неделю на 4%
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о сокращении числа случаев заражения коронавирусом в мире на 4% за минувшие семь дней, передает ТАСС.
По данным организации, всего за прошедшую неделю заразились более 2,7 млн человек, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом также снизилось на 2% и составило 46 тысяч.
Согласно информации ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 240,9 млн случаев заражения и 4,9 млн смертей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru