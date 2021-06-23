В Токио запретят продажу спиртного на время проведения Олимпиады

В Токио запретят продажу алкоголя на время проведения Олимпиады. Такую меру ввели для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом заявили организаторы соревнований.

По словам главы оргкомитета Олимпийских игр Сэйко Хасимото, алкоголь не будет продаваться рядом со стадионами. Кроме того, болельщикам запрещено приносить спиртное с собой.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования пройдут до 8 августа. Согласно последним решениям лимит зрителей на Олимпийских играх установят на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тысяч человек.

Ранее глава МОК подтвердил безопасность Олимпиады в Токио.



